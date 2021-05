Il Multisala Impero di Varese riapre il 20 maggio. Dopo i mesi di chiusura dovuti al lockdown il cinema di Via Bernascone, a pochi passi da Piazza Monte Grappa, riaccende le sue sale. La programmazione non è ancora stata definita, ma i gestori assicurano che verranno proiettate alcune delle pellicole più attese.

Durante questi mesi le sale del cinema sono state abbellite e rinnovate e sono stati predisposte tutte le misure anticovid per accogliere il pubblico in sicurezza. «Finalmente il Miv riapre – commenta Andrea Cervini – Nel periodo di chiusura abbiamo lavorato per renderlo ancora più bello, funzionale e sicuro. Non vediamo l’ora di accogliere i clienti per condividere con loro queste novità».

Dopo il Cinema Teatro Nuovo, anche la struttura nel centro città è pronta a ripartire.