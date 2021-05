Nel cortile del comune di Besozzo arriva il teatro

Domenica 16 maggio 2021 l’Amministrazione Comunale di Besozzo organizza presso il Palazzo Comunale “Teatro in Cortile” tre momenti di narrazione per bambini, famiglie e adulti con una novità: i partecipanti assisteranno al racconto dotati di cuffie wi-fi per immergersi completamente nella storia.

L’evento è a ingresso libero e gratuito con prenotazione obbligatoria all’indirizzo email

della biblioteca di Besozzo: bibliotecabesozzo@gmail.com . Si potrà scegliere il titolo preferito tra quelli proposti: alle ore 16.00 “I musicanti di Brema” per bambini e famiglie, alle ore 17.00 “Jack e il fagiolo magico” per ragazzi e famiglie, alle ore 18.00 “Novecento” per adolescenti e adulti.

In scena l’attore Andrea Gosetti della Compagnia Intrecci Teatrali accompagnato da Max Testa allafisarmonica. La durata di ogni racconto sarà di circa 30 minuti. Una nuova iniziativa che porta il teatro all’aperto dal vivo, con un supporto tecnologico che permette di far vivere in una atmosfera raccolta, l’incontro tra spettatore e interpreti.

Di seguito le trame dei racconti:

I MUSICANTI DI BREMA

Un asino, un cane, un gatto e un gallo, vissuti in quattro diverse fattorie, sono stati sempre trattati male dai loro padroni, che, una volta invecchiati, volevano sbarazzarsi di loro. Decidono allora di abbandonare il proprio territorio e fuggire. Dopo essersi incontrati, intraprenderanno un viaggio verso Brema, in Germania, per vivere senza padroni e provare a diventare musicisti nella banda della città. ORE 16.00

JACK E IL FAGIOLO MAGICO L’avventura di Jack rapirà il pubblico che si lascerà condurre

nel viaggio magico oltre le nuvole e racconterà di come il coraggio lo aiuterà ad affrontare l’orco

e la sua casa. ORE 17.00

NOVECENTO Narra la vicenda umana ed artistica di Danny Boodman T.D. Lemon Novecento, un pianista dalle doti eccezionali che passa la sua intera esistenza sul transatlantico Virginian. A raccontare la parte finale del suo viaggio è Tim Tooney, amico del pianista e trombettista. La sua appassionata testimonianza racconterà la storia di quello strano individuo e soprattutto “di quella sua musica infinita e magica, suonata sugli ottantotto tasti di un pianoforte in mezzo all’oceano”.ORE 18.00

L’ingresso è libero e gratuito, con prenotazione obbligatoria (max 30 posti a sedere per ogni rappresentazione) inviando una e-mail a bibliotecabesozzo@gmail.com o telefonando allo 0332/970195 -2 -229 negli orari di apertura della biblioteca. Durante l’evento saranno rispettate tutte le norme anti-covid.