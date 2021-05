Niente tifosi? Ci saranno 100 sagome della Pro Patria a colorare lo “Speroni” per i playoff

Cresce l’attesa a Busto Arsizio per i playoff della Pro Patria, che domenica 9 maggio (ore 17.30) allo “Speroni” affronterà per il primo turno la Juventus U23.

Come ormai brutta abitudine di questo strano anno, la gara verrà giocata a porte chiuse. La società tigrotta però ha creato un’iniziativa per avvicinare i cuori biancoblu alla squadra. L’idea è quella di posizionare 100 sagome personalizzate nel settore “popolari coperti” per dare più colore allo stadio.

Ecco come fare per aderire:

Diamo la possibilità a 100 di voi, in modo originale, di essere presenti sugli spalti dello “Speroni”. Come? Con delle sagome di cartone che verranno realizzate da Pubblizeta.

Gli spettatori “sagomati” verranno posizionati sui seggiolini del Settore “Popolari Coperti” con la riproduzione fedelissima (“sagomata anche quella”) della maglia ufficiale bianco-blu. Nella parte inferiore della maglia compariranno nome e cognome di chi aderirà all’iniziativa.

Prenotare il cartonato è semplicissimo. Indicate nome e cognome scrivendo all’indirizzo mail: addettostampa@ aurorapropatria1919.it, oppure chiamate il numero: 0331 630766.

Con soli 15 euro puoi “partecipare” ai Play-Off 2021. Sarà possibile ritirare la propria sagoma alla fine della Stagione presso i botteghini dello Stadio “Speroni”.

Scriveteci entro e non oltre le ore 12 di venerdì 7 maggio.