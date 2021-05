Presi per mano. Non ci siamo dimenticati di nessuno

Un podcast con cinque episodi realizzato da ASST Valle Olona per la Giornata nazionale del sollievo che ricorre il 30 maggio 2021. Il primo: Il medico racconta è stato confezionato a cura di Valter Reina, medico responsabile dell’unità di Cure palliative e Hospice dell’Ospedale di Busto Aarsizio.

Il secondo riguarda Il personale infermieristico ed è a cura di Rita Maimone, coordinatrice infermieristica. Seguono L’aspetto psicologico a cura di Barbara Bricchi, psicologa e psicoterapeuta; I volontari a a cura di Costanza – volontaria Lilt- e Marisa – volontaria della Croce rossa di Busto Arsizio e per chiudere La cura spirituale a cura di Don Peppino Colombo, sacerdote.

“Travolti dal Covid, non ci siamo dimenticati delle Cure palliative. – scrivono i responsabili del servizio – Non ci siamo dimenticati di chi ci ha cercati al proprio fianco. Accompagnatori in un viaggio dalla destinazione certa, e angosciosa.

Perché, da sempre, sapere dove si va genera una sicurezza psicologica, una certezza rassicurante. Ma ciò non vale per il malato inguaribile. E così se tutto il mondo cercava, e cerca, una cura per il Covid noi abbiamo continuato a pensare anche a chi domandava altri tipi di cure: il diritto a non soffrire, a dire forte la propria pena, a sfogare una rabbia, all’ascolto vero e non di facciata”.

ASST Valle Olona, in occasione della Giornata nazionale del sollievo, ha elaborato questo podcast che racchiude cinque voci. Cinque sguardi sull’Hospice dell’Ospedale di Busto Arsizio. Cinque modi di intendere l’accompagnamento di un viaggio particolare. Un ventaglio di competenze diverse, a disposizione di donne e uomini che non sono mai la loro malattia, ma donne e uomini vivi e desiderosi fino all’ultimo respiro.