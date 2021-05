Promosso in serie B il Perugia del varesino Filippo Sgarbi

(foto di Settonce Photo Agency – www.settoncephotoagency.com tratta dal profilo Facebook dell’Ac Perugia)

C’è anche un bel po’ di casciaghese nella promozione del Perugia in serie B. Il Grifo ha infatti guadagnato dopo un solo anno il ritorno nella serie cadetta e tra le proprie fila può annoverare Filippo Sgarbi, difensore classe 1997 scuola Inter, nato e cresciuto a Casciago, alle porte di Varese.

Sgarbi, reduce da un infortunio, non è sceso in campo nelle ultime giornate, ma è stato protagonista per lunghi tratti di stagione collezionando 21 presenze e un gol.

La squadra del tecnico Fabio Caserta ha vinto il girone B della serie C grazie al 2-0 sul campo della Feralpisalò, coronando una stagione iniziata non bene, ma finita in crescendo e chiusa con 79 punti, pari merito col Padova, sopravanzato grazie agli scontri diretti.

Tutti i giocatori della squadra biancorossa del presidente Santopadre hanno indossato una maglia con il numero 8, in onore di Renato Curi, il centrocampista del Perugia morto in campo il 30 ottobre del 1977 mentre affrontava la Juventus nello stadio umbro che ora porta il suo nome.