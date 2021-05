Il San Francesco di Dante “serafico in ardore””

In occasione delle celebrazioni dantesche a Gallarate, il Centro Culturale del Teatro delle Arti prosegue con il suo omaggio al Sommo poeta con un incontro di carattere teologico.

Dopo la messa in rete della performance dell’attrice Sonia Grandis sul tema “Amor sacro, Amor profano”, dedicato alle figure di Piccarda Donati e Francesca – tuttora visualizzabile on line nel canale youtube del Teatro delle Arti (qui), la Commedia viene questa volta proposta con l’analisi dell’elogio di San Francesco, il ‘serafico in ardore’, che Dante assegna a San Tommaso d’Aquino.

Il teologo Don Giuseppe Como, del Seminario di Milano, proprio partendo dal Canto XI del Paradiso, pone l’attenzione su quattro temi fondamentali, cominciando dal gioco letterario e teologico che vede un domenicano come Tommaso parlare del fondatore dei Francescani, aspetto che si capovolge, allorché nel canto successivo Dante mette in bocca a un francescano, San Bonaventura, l’elogio del fondatore dell’ordine domenicano. Ne emerge un Francesco dantesco che sposa la nudità e la povertà, ricercate per accogliere e farsi a immagine di Dio, pusillo nella sua grandezza spirituale, alla ricerca continua della piena assimilazione, anche fisica, con il Padre.

L’intervento di Don Como è seguito dalla lettura integrale del canto, a cura dell’attrice Giulia Provasoli, direttrice della Scuola di Teatro del “delle Arti”, in collaborazione con l’attrice Karin Rossi; il video è stato realizzato negli spazi interni del Teatro delle Arti di Gallarate, chiuso al pubblico da molti mesi: ci auguriamo di tornare presto ad accogliervi in questa sala.

Il video sarà disponibile per il pubblico sul canale Youtube del Teatro delle Arti, a partire da venerdì 21 maggio 2021.

www.teatrodellearti.it

Youtube e Facebook: Teatro delle Arti

Info

contatti@teatrodellearti.it