Sul Cammino dei Briganti: sfiorando la neve al lago della Duchessa

Le pietre e la neve, nel quarto giorno sul Cammino dei Briganti per Cristian e Stefano. È il giorno dell’anello che dalle poche case di Cartore consente di salire al lago della Duchessa e poi rientrare sul percorso principale del Cammino.

“Sveglia di buon’ora, colazione con il signor Maurizio (che ringraziamo ancora tanto per l’ospitalità ed i racconti sulla storia di Cartore) e partenza verso il lago della Duchessa” raccontano Stefano e Cristian, che da Gallarate si sono spinti su questo cammino tra Abruzzo e Lazio, tracciato solo di recente e ora in pieno sviluppo.

“Il lago della Duchessa è stato tristemente famoso circa una cinquantina di anni fa, quando per alcuni giorni era sembrato che vi potesse essere stato nascosto il corpo di Aldo Moro; oggi è meta di escursionisti e di pastori che vi portano il bestiame a pascolare quando arriva la stagione calda”.

“La salita è stata faticosa, ma una volta arrivati ci si è aperto un panorama che ci ha ripagato degli sforzi fatti: il laghetto incastonato tra le montagne ancora innevate ed un quartetto di cavalli al pascolo”.

“Dopo una breve pausa per godersi il paesaggio e per recuperare un po’ di energie, via di nuovo per ritornare nuovamente a Cartore scendendo lungo il versante opposto della montagna attraverso boschi e pietraie scoscesi. Una volta tornati alla fattoria Maurizio ci ha fatto vedere gli ultimi arrivati della sua mandria in attesa della cena e di un meritatissimo riposo”.