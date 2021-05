“Tarumpa libera”: dopo il consiglio comunale spuntano due striscioni

Dopo l’infuocato consiglio comunale dell’altra sera sul futuro dell’area nota come Tarumpa, a Cazzago Brabbia sono comparsi due striscioni in aperta opposizione ai progetti del Comune.

Nella zona verde, molto frequentata da chi è in cerca di pace e natura, l’Amministrazione comunale vorrebbe sbloccare il piano di lottizzazione che prevede la realizzazione di alcune villette. Un’ipotesi che non piace nemmeno a parte della maggioranza in Consiglio, che ha presentato un’interpellanza sia sul piano di lottizzazione che sul progetto di realizzazione di una nuova strada di collegamento tra la rotatoria dulla Sp 36 e via Monte Grappa, una strada sterrata che attraversa proprio l’oasi verde della Tarumpa.