A Cazzago Brabbia si dimette il consigliere Valentina Cosaro

Valentina Cosaro si è dimessa da consigliere comunale di Cazzago Brabbia. A darne l’annuncio lo stesso sindaco Emilio Magni che, con un comunicato, ha spiegato la decisione della consigliera di abbandonare il gruppo di maggioranza. «Valentina Cosaro (nella foto in basso) ha protocollato le sue dimissioni, irrevocabili, da consigliere comunale. Due le motivazioni: il venir meno della condivisione dei suoi convincimenti rispetto a quelli della maggioranza, in particolare per quanto riguarda i recenti avvenimenti legati alla questione della Tarumpa, di via del Pozzo, e del Bar del Lago, ma anche per impegni personali e famigliari che non le consentono di dedicare tutto l’impegno necessario all’espletamento del ruolo di consigliere».

Il riferimento è alle recenti vicende che hanno tenuto banco in consiglio comunale e che hanno visto salire molto la tensione in paese.

Differenza di vedute totale tra sindaco ed ex capogruppo (ed ex sindaco) Massimo Nicora sulle prospettive da dare al paese: Magni verso un’apertura all’attrattività turistica anche attraverso bandi per finanziare opere nuove in diverse zone del paese, oltre che ridare vita al centro storico, Nicora per un contenimento di un afflusso che ha definito spregiudicato ed esagerato.

Il dibattito era sfociato nei giorni scorsi in una protesta “silenziosa” contro il progetto di lotizzazione nell’area verde denominata Tarumpa e l’esposizione di due striscioni in centro paese

Insomma, un clima poco sereno che probabilmente ha scoraggiato l’ormai l’ex consigliere Valentina Cosaro che spiega così le ragioni delle sue dimissioni: «Da tempo non c’è più un dialogo tra giunta e consiglieri comunali. Ci siamo trovati con lavori già fatti di cui non sapevamo nulla; ci sono state riunioni che vedevano la partecipazione solo di consiglieri scelti dal sindaco, gli altri venivano esclusi. Io non me la sono sentita di andare avanti in queste condizioni».

«Ovviamente la cosa non può che dispiacere, considerato il ruolo e il lavoro che Valentina in questi mesi ha svolto sia come consigliere comunale, sia come componente del Comitato Genitori della Scuola Elementare – dice Magni – La sua opera per salvaguardare il mantenimento delle sezioni della scuola di Cazzago Brabbia è stata preziosa. Mi auguro che i suoi impegni famigliari le consentano di potersi impegnare per continuare a dare il suo contributo alla nostra comunità, anche al di fuori del ruolo di consigliere comunale. Per questo la ringrazio per quello che ha fatto fin qui e che continuerà ancora a fare». Valentina Corsaro è mamma di due bambini e lavora come impiegata in un’azienda.

E adesso cosa sarà della maggioranza? «E’ come se ci fosse stata un’elezione – risponde Magni – :ormai esiste un gruppo di maggioranza e uno di minoranza, siamo 7 a 3. Io conto sul fatto che ho il sostegno del mio il gruppo e che si lavora con soddisfazione di tutti. È proprio notizia di questi giorni che abbiamo ottenuto un finanziamento di 40 mila euro per mettere i pannelli solari sulle scuole elementari. Insomma, non posso negare che mi dispiaccia quello che sta accadendo, ma la calma è dei forti. Vorrei che chi protesta per il nostro modo di amministrare ci mettesse la faccia: invece qui circolano fantasmi che scrivono lettere e persone che appendono striscioni nel cuore della notte. Le videocamere le hanno anche filmate, è bene lo sappiano».