Terzo bronzo Europeo per Martinenghi

Si chiudono con la terza medaglia di bronzo di Nicolò Martinenghi gli Europei di nuoto che si sono svolti a Budapest.

Dopo il terzo posto nella staffetta mista e nella finale dei 50 rana il nuotatore di Azzate si è piazzato sul podio anche con la staffetta 4×100 maschile, assieme a Ceccon, Burdisso e Miressi, dietro a Gran Bretagna e Russia.

Nell’ultima serata di gare non si è invece ripetuta Arianna Castiglioni, che dopo lo splendido argento nei 100 rana, ha chiuso sesta nella distanza corta, dove ha dominato ancora la sedicenne Benedetta Pilato. Per Castiglioni è stata comunque una rassegna positiva, nella quale ha dimostrato in acqua di valere ampiamente una convocazione per l’appuntamento più importante di questo 2021: l’Olmpiade di Tokyo. Speriamo che questa chiamata arrivi presto.