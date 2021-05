Europei di nuoto, Arianna Castiglioni è d’argento

Un argento splendido quello ottenuto da Arianna Castiglioni ai Campionati Europei di nuoto nei 100 rana. Arianna ha chiuso con uno ottimo 1’06″13, con una seconda vasca impetuosa, riuscendo a rimontare ben 4 posizioni rispetto alla virata di metà gara.

Dopo l’ottimo tempo nelle batterie e la buona prova in semifinale con il quarto tempo assoluto, nella finale dei 100 rana l’atleta bustocca delle Fiamme Gialle ha confermato tutto il suo potenziale. A questo punto, con questi risultati, non convocarla per Tokyo sarà davvero complicato.

Castiglioni tornerà in vasca alla Duna Arena di Budapest già domani mattina – giovedì 20 maggio – per mettersi alla prova con le batterie dei 200 rana.