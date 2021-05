“Ti voglio bene Mamma”: A Sesto le luminarie pronte ad accendersi sul lungofiume

“Ti voglio bene Mamma”. A volte le parole semplici sono quelle più efficaci e sincere. “Ti voglio bene mamma”, forse le prime parole che impariamo da bambini, le parole scelte a Sesto Calende per celebrare la Festa dalla Mamma di domenica 9 maggio.

Nel pieno centro di Sesto è infatti comparsa stamani, venerdì 7 maggio, una speciale luminaria pronta ad accendere sul lungofiume queste parole al calare del sole, per dare un ulteriore colpo d’occhio a Piazza De Cristoforis.

Realizzata da Leto Lux, specialista in Luminarie Natalizie, la luminaria in realtà non rappresenta una novità sulle rive del Ticino (a Sesto la luminaria era già comparsa nel 2019 rimanendo invece “spenta” nel 2020 – nel pieno dell’emergenza sanitaria -): un augurio che anche quest’anno l’amministrazione comunale vuole riservare alle mamme in occasione della festa di domenica e reso possibile ancora una volta dalla sinergia con Pro Loco e grazie al sostegno del locale Gruppo Commercianti, su un’intuizione del Fiduciario Comunale di ConfCommercio Gallarate Malpensa.