Torna la stagione del teatro, torna Teatro Periferico di Cassano Valcuvia

Riapre la stagione del Teatro Comunale di Cassano Valcuvia e il cartellone riprende esattamente da dove si era improvvisamente interrotto, dallo spettacolo “Dove nascono le ombre” di e con Alessandra Amicarelli e Moira Zappella, una creazione di Teatro Animato.

L’opera per ombre e immagini animate, poetica e di grande impatto visivo, è adatta ad un pubblico di bambini a partire di 5 anni, ma riuscirà ad affascinare anche gli adulti che li accompagneranno domenica 16 maggio alle 16.30 (previa prenotazione obbligatoria).

L’opera, infatti, è stata immaginata e costruita dalle due autrici per far riscoprire la magica danza della luce con l’ombra e raccontare la magia della luce che ogni giorno sfiora corpi e oggetti, generando ombre grandi e piccole che si allungano, si distendono, si dilatano per terra, sulle pareti di casa, in angoli nascosti e irraggiungibili.

Le attrici in scena danzano nello spazio e con l’ausilio di piccoli oggetti, sagome disegnate, teatrini di cartone, creano di volta in volta davanti agli occhi del pubblico i diversi ambienti in cui il gioco delle ombre prende vita animandosi.

La stagione proseguirà come di consueto alternando spettacoli tra il teatro e e i boschi di Cassano Valcuvia e Lo spazio Yak di Varese.

La prossima data cassanese inaugurerà una ricca serie di eventi teatrali anche all’aperto, alcuni già previsti dal cartellone, altri al debutto come “I cassetti non parlano”, spettacolo sull’Alzheimer, e “All’Inferno”, ispirato all’opera di Dante e rivolto alle scuole del territorio.

Si ricorda che le nuove regole anti Covid per la fruizione degli spettacoli, sia al chiuso, sia all’aperto, impongono la prenotazione obbligatoria, che si consiglia di effettuare in largo anticipo in quanto i posti del teatro sono ridotti della metà.