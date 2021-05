Tre nuove tappe per la Challenge 2021 di Italian Open Water Tour

Nuove tappe e nuove sfide per l’Italian Open Water Tour, la manifestazione nata nel 2016 sul lago di Monate che per la Challenge 2021 si ripresenta al pubblico con un nuovo slogan figlio dei tempi: “Think different, be swimmer“, a guidare una rassegna in sette tappe che partirà il 5 giugno dall’Isola di Vulcano, in Sicilia, per concludersi il 9 e 10 ottobre con la Procida-Ischia.

«A distanza di un anno la maggior parte dei nuotatori si trova nelle stesse complicate condizioni di non potersi allenare – spiega Marcello Amirante, presidente della ASD i Glaciali organizzatori del circuito – Se lo scorso anno poteva valere l’impegno e resistere per ripartire, quest’anno ci stiamo impegnando a fondo per provare a dare tutto il nostro settore nuove motivazioni cambiando il modo di pensare gli eventi». In quest’ottica al tour si aggiungono tre tappe rispetto alla scorsa edizione, con al centro il primo Campionato italiano in acque libere open.

1°CAMPIONATO ITALIANO IN ACQUE LIBERE OPEN

Previsto nella cornice incantata di Baratti Livorno il 24 il 25 luglio l’evento nasce da una nuova sinergia: per la prima volta sarà la Società di nuoto Piombino, storico organizzatrice di eventi federali, il partner organizzativo dell’appuntamento tricolore. «La partnership tra una società federale e il nostro circuito indipendente segna una svolta nel modo di concepire le gare che non verranno più leggi da e le limitazioni dei tesseramenti ma daranno semplicemente l’opportunità a tutti gli appassionati di trovarsi e condividere la propria passione, dai semplici amatori agli agonisti. In un momento storico come questo è necessario dare a tutti l’opportunità di far fare sport e di tornare a vivere la preziosa socialità che ne consegue», spiega Amirante.

Il primo Campionato italiano di nuoto in acque libere Open oltre ad assegnare i titoli sulle distanze 6mila e 3mila metri, oltre a miglio marino e staffetta mezzo miglio marino x 3, è tappa ufficiale della Challenge 2021.

NUOVE TAPPE NEI BENI UNESCO

Il tour inizierà con l’incantevole Isola di Vulcano patrimonio dell’umanità Unesco, tra le perle delle isole Eolie (ME) il 5 e 6 giugno un quasi 500 iscrizioni già registrate da tutta Italia. Confermata per l’occasione l’eccezionale presenza di Valerio Cleri indimenticabile vincitore sulla 25 km dei mondiali a Roma 2009.

«Saremo nella spiaggia nera, dove c’è il sole tutto il giorno, fino al tramonto. L’isola è ancora chiusa – precisa Amirane – ma ripartirà proprio da questo evento sportivo, ed è un gran bel segnale».

Il tour farà tappa anche a Peschiera del Garda il 26 settembre: gli atleti potranno quindi scalare il ranking affrontando la traversata dei Bastioni in uno scenario da sogno (anche le Mura della fortezza di Peschiera sono patrimonio dell’umanità Unesco).

IMMANCABILI LE TAPPE DI MACCAGNO E MONATE

Sono confermate la formula (con gare Hard Swim, Smile Swim e Relay) e le altre tappe dell’Italian Open Water Tour: Monate (20 giugno) e Maccagno (11 luglio).

I laghi varesini sono ormai vero e proprio riferimento del Movimento Open Water d’Italia, apriranno la stagione Lacustre con la Traversata dei Pionieri «a Monate dov’è partito questo ambizioso progetto nazionale cinque anni fa, in uno dei laghi più puliti d’Italia in cui si specchiano maestose le Alpi», ricorda il presidente de I Glaciali.

Poi, sempre suggestiva, sul Verbano, la Traversata dei Castelli attorno ai suggestivi castelli di Cannero.

TROFEI PER IL 150° DELLA SOCIETA’ NAZIONALE DI SALVAMENTO

In calendario per il 12 settembre l’altra tappa storica dell’Italian Open Water tour, quella di Noli, dedicata quest’anno ai festeggiamenti per il 150° anniversario della Società Nazionale Salvamento, cui fanno riferimento tutti i bagnini d’Italia, e vedrà in palio i Trofei del 150° col grande ritorno della gara in linea “Finale Ligure – Noli” di 7 km. «La nostra storia lunga un secolo e mezzo dimostra che il nuoto mantiene giovani – scherza il presidente nazionale Giuseppe Marino – Questa manifestazione ci consente di festeggiare ponendo attenzione sulla sicurezza in acqua, fondamentale anche a livello amatoriale perché il nuoto è un elemento fondamentale per la crescita della persona, come aveva intuito don Milani che accanto alle aule scavò da subito una piscina per i suoi studenti».

#MiFidoDiTe DI RARE PARTNERS

La Challenge 2021 sposa con orgoglio il progetto #MiFidoDiTe l’impresa che Alessandro Mennella e Marcella Zaccariello hanno progettato insieme a Rare Partners. Entrambi nel settembre 2019 hanno partecipato alla tappa alla 7000 metri da Finale Ligure a Noli insieme, legati l’uno all’altra con una corda di soli 50 cm, da coscia coscia. «Un’esperienza fisicamente faticosa ma immensa dal punto di vista umano», spiega Marcella. Alessandro è affetto da sindrome di Usher, quindi sordo dalla nascita e ipovedente, da qui la necessità di nuotare in acqua aperta accompagnato. Nel 2019 la loro boa, firmata da tutti gli atleti permise di raccogliere 14 mila euro, un grande traguardo e insieme un punto di partenza per la nuova sfida: partecipare insieme a tutte le 7 tappe della Challenge 2021, che diventa così una maratona acquatica solidale di 42 chilometri per sostenere la ricerca contro le malattie rare. «Ho fiducia di arrivare in fondo a questa sfida, per me ma soprattutto per spronare le persone e dare speranza alla ricerca», dice Alessandro

IL VALORE CIVICO DELLO SPORT

“Open Water, Open Minds” è il nome del Trofeo messo in palio in ogni tappa tra i donatori AVIS, a suggello di una foto e partnership caratterizzata dal gonfiabile di partenza delle gare Avis provinciale Varese che seguirà il tour nelle tappe di Monate e Maccagno e passerà il testimone ad Avis Liguria e Avis provinciale Savona per la tappa di Noli e poi ad Avis Veneto per quella di Peschiera del Garda.

A chiudere il tour la spettacolare due giorni di Ischia 9 e 10 ottobre che vedrà ben 4 gare, tra cui la bellissima Procida-Ischia, per nuotare intorno al Castello Aragonese.

Due i grandi sponsor dell’evento presentato in Camera di Commercio a Varese, entrambi a chilometro zero: la varesina NCR occhiali, già partner di grandi eventi sportivi e il birrificio artigianale L’Orso verde di Busto Arsizio, vera e propria istituzione birraria che fornirà gli ormai celebri trofei al luppolo.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE

Sul portale www.italianopenwatertour.it è possibile consultare tutti gli eventi e le gare di ogni tappa cui ci si iscrive registrandosi sul sito stesso.