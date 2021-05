Treni, problemi sulla Novara-Milano-Treviglio

Prima la sostituzione di un convoglio. Poi la manutenzione straordinaria di un convoglio in deposito.

Risultati: disagi di prima mattina sulla linea ferroviaria Novara-Milano-Treviglio.

Hanno segnato ritardo il treno 24625 e 24623, oltre alla corsa 24627 che oggi 10 maggio non sarà effettuata per un intervento di manutenzione straordinaria al convoglio in deposito.