Truffavano gli anziani chiedendo soldi per inesistenti cure a famigliari ammalati

Gli agenti della Polizia di Stato ha fermato due cittadini dell’Europa dell’Est che avevano un sacchetto contenente 400 euro e diversi gioielli. I due sono stati fermati a bordo della loro vettura dopo una serie di segnalazioni da parte di alcuni anziani residenti nel centro di Varese che erano rimasti vittime del raggiro.

Il meccanismo era sempre lo stesso: le vittime venivano contattate telefonicamente da sedicenti medici che chiedevano soldi necessari per sostenere le cure costose in favore di parenti o persone care agli anziani. Dei loro addetti li avrebbero raggiunti a casa per ritirare quanto pattuito. L’azione tempestiva degli uomini della Polizia di Stato ha consentito di bloccarli ed identificarli prima che si dessero alla fuga.

Per porre termine al triste fenomeno delle truffe contro gli anziani, la Polizia di Stato di Varese ha sviluppato un progetto, condiviso d’intesa con il provveditore agli studi della provincia di Varese, teso ad interessare le scuole medie di secondo grado e le classi prime degli Istituti Superiori della provincia.