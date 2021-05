Vasca di “prima pioggia” a Luino, la proposta dei pescatori

«La soluzione di compromesso, suggerita anche da alcuni cittadini e che ci trova concordi, potrebbe essere non quella di costruire più vasche prima pioggia come accennato in conferenza (P.zza Risorgimento, P.zza Garibaldi e Via XV Agosto), bensì quella di edificare il catafalco nell’ampio spazio giardino tra la Via Sereni e la Via Comi».

Lo afferma in una nota la ASD Pescatori Alto Verbano in merito all’illustrazione in Commissione Territorio di qualche giorno fa del progetto per il rifacimento fognario a Luino del valore di 4,3 milioni di euro con lavori che partiranno dal prossimo autunno.

Uno dei lavori più importanti del valore di quasi 2 milioni di euro consiste nella realizzazione di una “vasca di prima pioggia“ nel sottosuolo dell’attuale Piazza Libertà (nella foto, un’immagine durante i lavori per la recente sistemazione della piazza), di fronte all’imbarcadero, in pieno centro.

Lo spostamento della vasca «comporterebbe», continuano i pescatori, «sicuramente tempi inferiori per lo scavo, con conseguente minor costo di mano d’opera. Certo, ci saranno i costi per portare le tubature da P.zza Libertà nello spazio suggerito a circa 100mt., ma qui si potrà scavare sin da subito e ripristinare immediatamente, migliorandolo, solo il giardino. Tutto sarebbe molto più semplice e snello, con la conseguente possibilità di usufruire sempre di Piazza Libertà che eviterà così di essere, come segnalato dal Dott. Compagnoni, “il coperchio di una nobilissima raccolta di fluidi di varia morfologia e composizione”».