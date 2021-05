A Vedano Olona Comune, scuole e Parco Pineta coccolano le api seminando facelia

Il 20 maggio si celebra in tutto il mondo la Giornata delle Api e proprio in questa data prende il via un progetto sperimentale proposto dal Comune di Vedano Olona in collaborazione con il Parco Pineta.

Grazie alla disponibilità di un agricoltore e di un apicoltore vedanesi, in una zona del paese verranno seminate piante di facelia, un’erba dal colore violetto del cui polline le api sono grandi estimatrici, con l’obiettivo di proteggerle e facilitare il loro ripopolamento.

Questa pianta, seminata spesso in giardini ecologici e nei frutteti proprio per la sua capacità di attrarre

vari insetti e non solo le preziose api, può essere quindi un buon aiuto nella lotta biologica e contribuisce a migliorare la biodiversità dell’ambiente urbano.

«Come Comune abbiamo deciso di progettare questa iniziativa per sensibilizzare la cittadinanza, soprattutto gli alunni delle scuole, su diverse tematiche legate alla tutela dell’ambiente – spiega Giorgia Adamoli, assessore all’Ambiente – In questo progetto abbiamo coinvolto il Parco Pineta, che ha offerto le sementi di Facelia, un agricoltore vedanese, a cui abbiamo consegnato le sementi per far crescere la Facelia su un terreno comunale, e un apicoltore sempre della zona che poserà delle arnie sul terreno per accogliere le api attirate dalla pianta».

Un’operazione che alla fine converrà a tutti: l’agricoltore potrà utilizzare la Facelia rimasta in campo, ricca di sostanze azotate, come sovescio; l’apicoltore avrà a disposizione una fioritura ad alto potenziale mellifero, in un periodo di minore disponibilità floreale per le api e il territorio si arricchirà di biodiversità, diventando più ospitale per gli utilissimi insetti impollinatori e attrattivo, arricchendosi di suoni e colori.

Quest’anno il progetto partirà in via sperimentale, per toccare con mano i risultati e prevedere un’estensione futura come già avvenuto nel comune di Castelnuovo Bozzente giunto al secondo anno.

«Oltre alla semina e alla parte pratica abbiamo previsto un intervento mirato nelle scuole proprio per domani, 20 maggio, Giornata mondiale delle api, e nei primi giorni di giugno – aggiunge Giorgia Adamoli – Un’iniziativa di “scuola all’aperto” in linea con il progetto Green School a cui aderisce il nostro Istituto comprensivo e sicuramente un forte stimolo per sensibilizzare i nostri ragazzi alla tutela del proprio territorio».