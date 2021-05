Volley, Serie B, seconda fase dei playoff: Caronno ko, il primo round è di Malnate

Primo ko stagionale per la Pallavolo Caronno Pertusella. Nella gara d’andata della seconda fase dei playoff del campionato di Serie B, che decreteranno sei promozioni in A3, la ETS Rossella esce sconfitta dalla trasferta sul parquet del PalaSport di Malnate, già avversario dei gialloblu nella prima tornata di gare della regular season nel Girone B. (foto di Gianluigi Rossi – pagina facebook Pallavolo Caronno Pertusella)

YakaVolley vince 3-2 in rimonta, dopo un ottimo inizio di Caronno che si era portata sul momentaneo 2-0 con i parziali di 25-23 e 25-16. Poi il ritorno dei padroni di casa, che raggiungono il 2-2 vincendo 25-16 e 25-14 il terzo e quarto set.

Si va così al tie break: il quinto set è ancora di Malnate, che si impone con il punteggio di 15-11 e chiude i giochi con il 3-2 finale.

Dopo 12 vittorie su 12, compresa il doppio successo nel derby contro Saronno nella prima fase degli spareggi promozione, arriva così la prima sconfitta della stagione per gli uomini di coach Gervasoni: si interrompe un filotto di risultati utili che avevano contraddistinto il cammino fin qui praticamente impeccabile dei gialloblu, chiamati ora a ribaltare il risultato nella gara di ritorno.

Domani, sabato 22 maggio, è già tempo di tornare in campo per il secondo round in programma alle 18.30 al Palazzetto dello Sport di Caronno Pertusella.

La ETS dovrà vincere con il punteggio di 3-0 o 3-1: una vittoria per 3-2 porterebbe il conteggio in perfetta parità, con il conseguente golden set di spareggio per passare il turno e approdare alla terza fase dei playoff.