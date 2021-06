17 giugno 1885, la Statua della Libertà sbarca a New York

La Statua della Libertà, il cui nome ufficiale è “La Libertà che illumina il mondo”, fu progettata e costruita in Francia tra il 1865 e il 1884. Solo l’anno successivo venne spedita a New York. Era il 17 giugno 1885 e durante l’estate del 1886 fu ricostruita nel porto di New York. Venne inaugurata l’ottobre dello stesso anno.

Frédéric-Auguste Bartholdi, scultore francese nato in Alsazia nel 1834, fu l’artefice del progetto della statua. Con l’aiuto di un gruppo di patrioti francesi organizzò la raccolta dei fondi necessari, seguì tutti i lavori di progettazione e di elaborazione della statua. Affidò all’ingegnere Gustave Eiffel il compito di costruirne l’armatura di sostegno.