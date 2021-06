Addio a Loris Dominissini, muore per le complicanze del Covid l’ex allenatore della Pro Patria

Si è spento a 59 anni all’ospedale di San Vito al Tagliamento Loris Dominissini, ex calciatore ed allenatore dell’Udinese che dal dicembre 2006 all’aprile 2007 ha allenato la Pro Patria.

Da allenatore, tra i 2000 e il 2001, ha portato il Como dalla serie C1 alla serie A.

Dominissini, che ha giocato in diverse squadre, tra cui Pistoiese, Triestina, Messina, Pordenone e Reggiana, è morto per le comolicanze del Covid che lo aveva colpito alcuni mesi fa. Pur essendo guarito dal virus non è riuscito a superare le pesanti conseguenze fisiche lasciate dal virus.