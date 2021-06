Al battistero di Velate una “Luce di lago”

Al Battistero di Velate il 3 luglio viene inaugurata l’esposizione “Luce di Lago” – opere di Alberto Colombo e Carlo Pozzoni – nell’ambito del palinsesto 2021 di Beautiful Varese realizzato in partenariato con il Comune di Varese, con il patrocinio della Fondazione Comunitaria del Varesotto, del Parco Regionale del Campo dei Fiori e della Comunità Maria Madre Immacolata.

Alberto Colombo e Carlo Pozzoni, artisti comaschi che utilizzano forme espressive molto diverse, hanno in comune la passione per il lago: il primo, raffinato pittore e barcaiolo per passione, è affascinato dalla liquidità e dalla luce; il secondo è un affermato fotoreporter a caccia di istanti da consegnare all’eternità.

Entrambi scrivono con la luce, piegando al progetto tecniche differenti, affinate in anni di impegno. «Quando Carlo e Alberto mi parlarono del loro progetto istintivamente accolsi la loro narrazione trovandola non poi così diversa dal sentimento nostro locale. Siamo fratelli di lago, accomunati dalle medesime origini e il senso del lago è in realtà il senso dell’acqua che ha plasmato da millenni le radici di ciò che siamo» afferma la curatrice varesina Carla Tocchetti nella prefazione al catalogo di sala, impreziosito da un testo critico di Roberto Borghi.

L’inaugurazione presso il Battistero di Velate, in piazza Santo Stefano 1 a Varese, è prevista sabato 3 luglio alle ore 11. L’ingresso è libero, non è necessaria alcuna prenotazione, salvo regolamentazione come previsto dalle vigenti normative antiCovid.

L’esposizione poi proseguirà fino al 18 luglio: sarà visitabile ogni sabato e domenica con orario 11-13 e 15-18; anche infrasettimanalmente è possibile, effettuando una richiesta via mail a battisterodivelate@gmail.com .

Sabato 10 luglio alle 18.30 presso il Teatro-Oratorio di Velate, limitrofo al Battistero, si terrà un evento speciale dedicato alla mostra, con ingresso libero (prenotazione obbligatoria tramite l’evento specifico Eventbrite): il primo concerto dopo la pandemia dell’Orchestra di chitarre classiche “I Trovieri” diretta da Enrico Parravicini con musiche, fra gli altri, di Haendel, Albeniz, Satie, intervallate dalla lettura di alcune poesie dedicate ai laghi Maggiore, Varese e Como, scritte dal M° Parravicini.