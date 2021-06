Al Miv si celebra Alex Zanardi e i 51 atleti paralimpici nel film “La Grande staffetta”

Il Multisala Impero di Varese è ripartito con una stagione ricca di film e documentari e per settimana prossima propone il documentario dedicato al mondo paralimpico “La grande staffetta”.

Il film è stato realizzato durante i giorni antecedenti all’incidente tra l’ex pilota e campione Alex Zanardi e un automezzo, sulla strada che da Pienza porta a San Quirico d’Orcia. Protagonisti della pellicola, oltre all’oro paralimpico, 51 atleti di Obiettivo 3, la Onlus creata da Zanardi che prendono parte alla competizione sportiva che ripercorre l’Italia regione dopo regione. Il documentario è diretto da Francesco Mansutti e Vinicio Stefanello ed esce ad un anno da quel terribile incidente.

«Le telecamere – spiega chi ha realizzato il docufilm – riprendono la staffetta, competizione che rappresenta idealmente la voglia di ripartire, di rinascere, dopo un periodo buio, verso un nuovo futuro. Gli atleti paraolimpici sono spinti dal desiderio di superare gli ostacoli e i limiti di diverso tipo. Ci riusciremo solo grazie alle loro determinazione. Un documentario che sottolinea la forza di questi atleti e quella di Alex Zanardi, campione che ancora oggi non smette di combattere».

L’appuntamento al Multisala Impero di Varese è per lunedì 28 giugno, alle 21, in Sala Nettuno, quando sarà presente in sala anche Daniela Colonna Preti, presidentessa della Pol.Ha che parlerà della sua esperienza, accompagnata da qualche atleta.

Il film verrà proiettato anche martedì e mercoledì. Le prevendite sono aperte sul sito www.multisalaimpero.it.