Al via il campus estivo di Saronno Servizi: “Contenti di dare questa possibilità ai ragazzi”

Tra sport, divertimento e attività di gruppo è cominciato il campus estivo di Saronno Servizi Ssd, al via nella giornata di ieri, lunedì 14 giugno. Il campus è stato organizzato di settimana in settimana ed è pensato per i ragazzi dai 4 ai 14 anni, divisi in piccoli gruppi (3-4 a seconda delle età) nel rispetto delle direttive anti Covid e con un’adesione che al momento si attesta sui 70 iscritti per le prime settimane, anche se i posti disponibili possono arrivare a 150/160.

Il campus sportivo andrà avanti tutta l’estate senza pause, dal 14 giugno al 3 settembre per dare una possibilità a tutte le famiglie, e prevede corsi, attività di gioco e di svago nell’arco dell’intera giornata, dal mattino al pomeriggio, nelle strutture sportive cittadine: il Palaexbo, la piscina di via Miola dove si svolgono prettamente attività ludiche e corsi di nuoto, il Paladozio e il centro sportivo Colombo-Gianetti.

Coordinati dal responsabile del campus Gianmario Dalla Valle, che ci spiega come funziona e cosa fanno i bambini e i ragazzi negli spazi del camp estivo, sono circa una decina gli istruttori coinvolti.

Ma la possibilità di riorganizzare il campus dopo lo stop forzato dell’anno scorso è già un grande passo nell’ottica di un graduale ritorno alla normalità: «Siamo felici di ripartire e di riproporre il camp in modalità “quasi normali”. L’anno scorso c’erano varie complicazioni legate soprattutto alle varie età – spiega Dalla Valle -. Cerchiamo di fare il massimo per far divertire i bambini, che stanno in compagnia e all’aria aperta. È un piccolo ritorno alla normalità per tutti, speriamo di fare le cose al meglio e di rendere soddisfatti e contenti i nostri bimbi e ragazzi».