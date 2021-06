Alla Rasa di Varese un fine settimana di festa per don Elio

Nel weekend del 19 e 20 giugno la comunità della Rasa di Varese sarà in festa per il suo parroco, Don Elio Gentili, che festeggia 65 anni di Sacerdozio e 30 a servire proprio la piccola comunità varesina.

Don Elio, Classe 1933, non è solo un Parroco , ma un uomo di grande cultura e conoscenza, uno scienziato studioso ed appassionato, un entomologo di fama internazionale, che non ha però mai perso la propria umiltà e l’ha messa al servizio della sua parrocchia.

Il parroco, da oltre sessant’anni coltiva la passione per scienza: è uno dei massimi esperti mondiali di coleotteri e scopritore dei fossili, di natura marina, ritrovati proprio alla Rasa.

La comunità pastorale Santi Gottardo e Giovanni Paolo II dedicherà una due giorni ai festeggiamenti per don Elio, che il 28 giugno di 65 anni fa veniva ordinato sacerdote e il 4 agosto 1991 faceva il suo ingresso come parroco della Rasa.

Un anniversario da festeggiare, con la sua comunità ed anche con tutti i varesini che vorranno partecipare ad un programma ricco di iniziative, semplici ma dalla forte connotazione comunitaria.

Sabato 19 giugno, nel pomeriggio, dalle 17:00, al fresco del campo da calcio dell’oratorio si potranno gustare panini con la salamella, accompagnati da birra e bibite fresche e buona musica; Domenica 20 giugno alle 10:30 Santa Messa concelebrata e dalle 14:30 Sport e Giochi organizzati per bambini e ragazzi; alle 16:00 verrà offerta la merenda.

«L’invito è esteso a tutti i nostri concittadini – spiegano gli organizzatori – per condividere un bel momento di socialità, dopo tanti mesi chiusi in casa. La Rasa è un bellissimo posto, che può essere riscoperto anche in un’occasione come questa, un momento conviviale da condividere immersi le verde ed al fresco dalla calura estiva. Per questo vi aspettiamo numerosi».