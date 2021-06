Annunci di lavoro “truffaldini”, Francesca racconta la sua esperienza

Un nuovo appello per evitare ad altri di cadere nel tranello delle offerte di lavoro “truffaldine” o quanto meno poco chiare.

Negli ultimi mesi sono stati tantissimi i messaggi arrivati alla nostra redazione per raccontare le varie esperienze, tutte simili nell’offerta e nella forma.

Non si configurano reati, ma sicuramente non c’è chiarezza nella presentazione della proposta lavorativa, che negli annunci parla di un impiego e nella pratica si rivela tutt’altro. Ecco la testimonianza della nostra lettrice Francesca:

Buongiorno,

sono Francesca e scrivo in merito ad un articolo da voi pubblicato in cui avete riportato la testimonianza di una vostra lettrice che segnalava la sua esperienza relativamente ad un sospetto colloquio di lavoro. Leggendo quanto da lei scritto, mi sono resa conto di aver vissuto la stessa esperienza.

Il giorno 11/05, infatti, vengo contattata telefonicamente da una ragazza che dice di aver ricevuto la mia candidatura (che in realtà non ho mai inoltrato) e visionato il mio Curriculum tramite il sito di un’agenzia per il lavoro (di cui però non ha fa nome). Durante la telefonata la ragazza parla molto velocemente e in maniera poco chiara, tant’è che addirittura fatico a capire il nome della presunta azienda e nemmeno mi spiega la posizione lavorativa in questione. Dopodiché mi invita a presentarmi a un colloquio in Via Felicita Morandi n. 4 a Varese il pomeriggio stesso, portare con me una copia del mio CV e una volta arrivata sul posto richiamare allo stesso numero, così che avrebbero potuto aprirmi il cancello, poiché in zona non si può parcheggiare. Presa un po’ alla sprovvista, sul momento accetto il colloquio, ma dopo aver effettuato su Internet alcune ricerche per conto mio, non trovo nulla che mi riconduce a tale azienda. Volendo dunque avere informazioni più specifiche, dopo poco richiamo per farmi spiegare meglio ciò di cui mi sarei occupata. A quel punto mi viene detto che si sarebbe trattato di una posizione in ambito amministrativo e commerciale (anche in questo caso spiegato tutto in maniera molto confusionaria).

Dopo aver ribadito di non ricordare di aver mandato alcuna candidatura per tale posizione e in aggiunta alle informazioni assolutamente poco chiare nonostante le mie domande per avere chiarimenti, mi viene da pensare che si tratti di una truffa vera e propria, pertanto comunico alla ragazza di aver deciso di non volermi presentare al colloquio, con la scusa di avere altre offerte lavorative più interessanti. Al che la stessa mi risponde un po’ in malo modo e scortesemente, dicendomi che ci sarebbero sicuramente stati molti altri candidati interessati a quel lavoro e senza nemmeno salutare chiude bruscamente la telefonata.

Leggendo sul vostro sito mi sono rispecchiata a pieno nelle parole della testimonianza che vi è stata inviata in precedenza e mi sono resa conto di come al 100% si trattasse delle stesse persone e della stessa “azienda” (se così possiamo chiamarla) che aveva contattato anche me. Ho pertanto deciso di scrivervi per potervi raccontare anche la mia esperienza, nella speranza che qualcosa possa essere fatto per evitare che altre persone possano incappare in questa truffa, perché, a parer mio, è proprio questo ciò di cui si tratta. Nel caso vogliate pubblicare la mia testimonianza, vi chiedo gentilmente di cambiare il mio nome.

Ringraziandovi per l’attenzione, vi porgo cordiali saluti.