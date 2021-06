Assegnate le borse di studio del concorso musicale Inner Wheel Club Varese e Verbano

Martedì 22 giugno 2021, presso Villa Castelbarco a Casciago, si è tenuto il concerto di premiazione dei vincitori del Concorso Musicale con l’assegnazione di borse di studio erogate da Inner Wheel Club Varese e Verbano Distretto 204 Italia C.A.R.F.

L’attività del Club varesino si articola, secondo gli ideali dell’organizzazione nata in Gran Bretagna nel 1924, in molteplici attività per reperire fondi destinati a services di tipo culturale o a scopo umanitario e sociale. L’Inner Wheel Club di Varese ha ritenuto di promuovere e premiare le eccellenze musicali presenti tra gli alunni del triennio del Liceo Musicale Statale Manzoni di Varese.

L’iniziativa vuole anche rendere omaggio alla memoria di Amalita Soldati, socia fondatrice del Club varesino nel 1986, appassionata amante dell’arte e della musica. Nel concretizzare questo progetto, la past President Paola Rubiola Dalmasso e l’attuale Presidente Janet Dionigi, hanno affidato l’incarico di organizzatrice e direttore artistico alla pianista Livia Rigano che si è resa disponibile ad accogliere e interpretare gli intenti dell’organizzazione.

I partecipanti, solisti di diversi strumenti musicali, si sono contesi l’opportunità di ottenere le borse di studio attraverso un concorso articolato in una prova eliminatoria e in una prova finale.

I 6 finalisti, selezionati dai docenti del Liceo Musicale, sono stati valutati da una giuria composta dal M° Carlo Balzaretti, direttore del Conservatorio Puccini di Gallarate e dal M° Corrado Greco, docente del Conservatorio Verdi di Milano.

Sono stati premiati:

1° premio ex-aequo Tommaso Losito (violoncello) e Beatrice Guido (violino);

2° premio ex-aequo Marco Autelli (pianoforte) e Federico Rocca (trombone);

3° premio ex-aequo Lorenzo Rapillo (chitarra) e Fabio De Bortoli (pianoforte).