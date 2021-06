“Basta morti sul lavoro”. Assemblea provinciale sulla sicurezza

Dopo i presidi e gli scioperi per protestare e sensibilizzare l’opinione pubblica contro le morti sul lavoro, Cgil, Cisl e Uil per lunedì 7 giugno hanno convocato un’assemblea territoriale con i rappresentati dei lavoratori per la sicurezza che si terrà al Circolo Cooperativa di viale Belforte a partire dalle ore 9 fino alle 13. (nella foto i tre segretari provinciali, partendo da sinistra, di Cisl, Cgil e Uil posano a favore della campagna “Zero morti sul lavoro”)

Le due morti sul lavoro avvenute all’inizio di maggio in provincia di Varese, la prima a Busto Arsizio e la seconda a Tradate, non solo hanno mobilitato il sindacato ma hanno riaperto il dibattito sull’efficienza del sistema dei controlli e dei necessari investimenti che servono per arginare una piaga che vede l’Italia tra i leader di questa macabra classifica.

Durante la commemorazione del Primo Maggio, i tre segretari provinciali Stefania Filetti (Cgil), Daniele Magon (Cisl dei Laghi) e Antonio Massafra (Uil) hanno deciso di far aprire il dibattito pubblico con la testimonianza di una lavoratrice della sanità, una delle categorie che nell’anno della pandemia ha fatto registrare un altissimo numeri di morti.