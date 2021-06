A Bellinzona torna “Castle On Air” con Ludovico Einaudi, Max Pezzali e Gianna Nannini

Dopo oltre un anno di stop e di incertezza dovuto alla pandemia da Covid 19, GC Events annuncia ufficialmente la settima edizione di “Castle On Air”, che si terrà a Bellinzona dal 22 al 28 luglio 2021. Un importantissimo momento di ripartenza per il settore dei concerti, così fortemente colpito dalla pandemia, e un segnale fondamentale di ritorno alla normalità per tutti gli appassionati di musica dal vivo.

Giovedì 22 luglio un ospite di fama internazionale, ad aprire la rassegna sarà Ludovico Einaudi.

Ha camminato molto “Seven Days Walking” di Ludovico Einaudi, dalle passeggiate invernali tra le montagne in cui il disco è nato ai tour intorno al mondo del 2019, fino alle geografie umane dei film premi oscar Nomadland e The Father. Nell’estate in cui tutto vuole ricominciare, Ludovico Einaudi riporta la sua musica in cammino nella natura e invita il pubblico a camminare insieme a lui.

Un concerto unico, immerso nello scenario emozionante di un sito patrimonio dell’umanità, raggiungibile solo a piedi sotto il cielo stellato. Un invito a fondere l’esperienza musicale con il paesaggio. Con Ludovico Einaudi suonano Federico Mecozzi al violino e alla viola, e Redi Hasa al violoncello. Posti tutti a sedere, tre categorie di prezzo.

Venerdì 23 luglio, un imperdibile artista verrà annunciato nei prossimi giorni.

Sabato 24 luglio il cantautore che ha fatto cantare intere generazioni: Max Pezzali. In attesa del doppio concerto di San Siro con oltre 100’000 biglietti venduti, posticipato all’estate 2022, a Castle On Air Max Pezzali ripercorrerà, insieme ai fan, i più grandi successi della sua carriera trentennale, accompagnandoli in un viaggio indietro nel tempo, per rivivere le emozioni di un passato che soltanto lui sa come riportare alla luce. Da “Nord Sud Ovest Est” a “Come mai”, passando per “Sei un mito” e “Una canzone d’amore” fino ai successi più recenti: per una sola ed unica notte Castle On Air celebrerà i 30 anni di carriera di uno degli artisti più amati del nostro panorama, dando vita a quello che sarà un immenso karaoke. Uno spettacolo intenso in cui condivisione, allegria e anche un pizzico di nostalgia lasceranno il segno attraverso le canzoni che, almeno una volta nella vita, hanno rappresentato ognuno di noi. Posti in piedi, due categorie di prezzo.

Mercoledì 28 luglio una delle artiste italiane più amate di sempre: Gianna Nannini. Gianna Nannini, artista di respiro internazionale apprezzata in tutta Europa, torna ad abbracciare i suoi fan in una dimensione più intima e allo stesso tempo affascinante, che benissimo si sposa con il panorama suggestivo di Castelgrande. Il suo “PIANO FORTE E GIANNA NANNINI – La Differenza” tour, che prende il nome dal titolo del suo ultimo album “La Differenza”, è pensato per sottolineare le due anime della sua musica: piano e forte. Dolcezza ed energia. Anima e istinto. Sarà un’occasione imperdibile per ascoltare i brani più amati di Gianna Nannini in una nuova espressione artistica. Posti a sedere, tre categorie di prezzo. Raiffeisen è il partner principale di Castle On Air.

Nel suo intervento all’odierna conferenza stampa Tiziano Pedrazzoli, Presidente della Direzione della Banca Raiffeisen del Camoghè e coordinatore della commissione marketing delle Banche Raiffeisen del Ticino e Moesano ha sottolineato che “Con i nostri valori cooperativi, siamo vicini al territorio, agli operatori economici e alla popolazione, pertanto con il sostegno a questa importante e apprezzata manifestazione desideriamo sottolineare questo ruolo ed essere parte attiva in questa importante fase di lenta ripresa verso una nuova normalità.”

Per l’occasione, tutti i soci di Raiffeisen, beneficeranno di un esclusivo vantaggio. Infatti, essi potranno prenotare i biglietti da un contingente, 24 ore prima della prevendita ufficiale, accedendo al portale MemberPlus sul sito di Raiffeisen. Informazioni pratiche e prevendite.

Quest’anno, per rispondere alle esigenze derivanti dalle norme di sicurezza anti Covid 19, sarà possibile accedere all’interno della plendida cornice di Castelgrande dalle ore 18.30. La cassa serale invece aprirà alle ore 18.00. A disposizione degli interessati anche biglietti Vip Dinner/Vip Apero, per gustarsi cena o apertivo presso il suggestivo Grotto San Michele di Castelgrande pre concerto per poi vivere l’emozione del spettacolo in una zona riservata sotto palco.

Maggiori informazioni sulle modalità di accesso verranno comunicate nelle prossime settimane sul sito ufficiale della manifestazione: www.castleonair.ch. L’evento si svolge in qualsiasi condizione meteo.

I biglietti si possono acquistare su www.ticketcorner.ch, oppure tramite i classici canali offline MANOR, POSTE, COOP City o presso lo sportello dell’Ufficio Turistico di Bellinzona. Grazie alla partnership col gruppo Raiffeisen, i soci potranno assicurarsi i posti in anticipo tramite il portale MemberPlus.

Lunedì 7 giugno ore 15.00: Apertura prevendite in esclusiva per membri Raiffeisen Martedì 8 giugno ore 15.00: Apertura prevendite a tutti L’ammissione sarà limitata alle persone completamente vaccinate, guarite o che hanno un risultato negativo del test. L’uso della mascherina è obbligatorio.

GC Events ci tiene a ringraziare il Cantone, la Città di Bellinzona, l’OTR Bellinzonese e Alto Ticino Turismo, il presenting partner Raiffeisen e tutti gli altri partners coinvolti per il sostegno e la preziosa collaborazione in un momento così importante per la ripresa del nostro settore.

