Quando Besnate sembra l’America: una serata con Michele Di Mauro

Il liceo americano visto con gli occhi di un professore di latino e italiano, con le musiche di Bruce Springsteen e John Prime: martedì 29 giugno nel cortile della Funtanascia a Besnate, alle 21, ci sarà l’evento “Hey, sembra l’America“, insieme allo scrittore Michele Di Mauro.

La serata è organizzata dal Comune in collaborazione con l’assessorato alla Cultura e la Pro Loco.

Si esibiranno i musicisti: Andrea Parodi – unico italiano a esibirsi al Woody Guthrie Folk Festival, ha suonato sul palco con The Boss Bruce Springsteen -; Alex Gariazzo – cantante e chitarrista della Treves Blues Band ha suonato con Buddy Guy, Charlie Musselwhite, John Mayall, John P. Hammond, Corey Harris, Canned Heat, Eric Bibb, Willie King e Jimmy Rogers -; Raffaele Kohler – trombettista degli Ottavo Richter, degli Slide Pistons e della Raffaele Kohler Swing Band; recentemente si è fatto conoscere in tutto il mondo per la sua commovente interpretazione di O mia bela Madunina suonata dalla finestra di casa durante il lockdown di marzo -.

L’ingresso è gratuito; in caso di pioggia l’evento sarà posticipato mercoledì 30 giugno.