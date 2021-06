Cantieri aperti a Varese: cambia la viabilità in via Maspero, largo Flaiano in coda

Sarà un mese intenso per gli automobilisti varesini che frequentano il comparto stazioni: delle modifiche alla viabilità causate dall’intensificarsi dei cantieri in piazzale Kennedy e ai lavori sui sottoservizi nei pressi di largo Flaiano sono destinate a creare code fino al 10 luglio prossimo.

In particolare via Maspero da lunedì 21 – e fino al 10 luglio, secondo l’ordinanza – è diventata a senso unico dal centro verso l’ospedale del Ponte, più precisamente da piazzale Kennedy a via Leonardo da Vinci: non è più possibile per chi arriva da Giubiano, perciò, andare direttamente in centro prendendo quelle strade, considerando che perdura il senso unico da piazzale Kennedy verso via Maspero di via Cimone.

Unica alternativa è perciò via Nino Bixio, che già nella mattinata di oggi, 21 giugno, era intasata di automobilisti diretti verso il centro e verso l’esterno. La situazione più critica in largo Flaiano, dove chi gira a destra per tornare in via Magenta, occupa la sede stradale anche per chi vuole andare diritto e uscire dalla città.

Dal 28 giugno fino al 31 luglio inoltre anche via Nino Bixio diventerà a senso unico, da largo Flaiano verso l’ospedale del Ponte, nel tratto che arriva al numero 50 della via, all’incirca alla curva a gomito. Per tre giorni ci sarà quindi una ulteriore complicazione per chi esce dal popoloso quartiere varesino, incastonato tra i due ospedali.