Carlsberg inaugura il primo birrificio che dimezza il consumo d’acqua

Il birrificio Carlsberg di Fredericia in Danimarca ha da poco inaugurato un nuovo impianto di riciclo dell’acqua che permetterà di risparmiare più di 500 milioni di litri all’anno. Lo stabilimento si candida a diventare il birrificio più efficiente al mondo dal punto di vista idrico. Infatti, nello stabilimento danese, il 90% dell’acqua di processo utilizzata per produrre birra e bevande analcoliche verrà riciclata e il consumo idrico sarà dimezzato: dall’attuale utilizzo di 2,9 hl (un ettolitro equivale a 100 litri) di acqua per hl di birra prodotto, si arriverà a 1,4 hl di acqua consumata per hl di birra prodotto. Inoltre, si stima che l’impianto di riciclaggio dell’acqua porterà a ridurre del 10% anche il consumo energetico del birrificio attraverso la produzione autonoma dibiogas e il ricircolo dell’acqua calda. (nella foto il riciclo dell’acqua nella fabbrica di Fredericia)

LUCE UV PER ELIMINARE I BATTERI

Innovativo è anche l’approccio alla pulizia dell’acqua che prevede l’utilizzo della luce UV per eliminare i batteri: seppure venga poi utilizzata solo per processi collaterali, ad esempio raffreddare gli impianti di produzione, l’acqua di processo raggiunge livelli di purezza tali da essere potabile. Si tratta di una forma completamente nuova di circolarità nella produzione alimentare.

LA SOSTENIBILITÀ PER CARLSBERG ITALIA

Anche Carlsberg Italia è impegnata nello sviluppo sostenibile e circolare del proprio business, facendo leva sull’innovazione. Ad esempio, la razionalizzazione dei consumi idrici è un obiettivo prioritario per l’azienda: a livello nazionale, dal 2015 al 2019, il consumo idrico totale di Carlsberg Italia è diminuito del 29,2%. Questo è stato possibile anche grazie ad investimenti in nuove tecnologie in Birrificio come il depuratore aziendale – indipendente da quello consortile – che permette di depurare le acque reflue restituendo all’ambiente acqua pulita e sicura, con una qualità molto vicina a quella dell’acqua che attinge, e il pastorizzatore Flash, con cui vengono limitati ulteriormente i consumi idrici nei processi di produzione.

Nel computo della diminuzione dell’impronta ambientale, la ricerca di qualità e di soluzioni sostenibili e innovative ha trovato la sua piena espressione in DraughtMasterTM Modular20, il sistema di spillatura innovativo che utilizza fusti in PET – differenziabili insieme alla plastica – e senza CO2 aggiunta. Nel 2019, questa tecnologia ha permesso all’azienda di risparmiare 10.959.583 kg di emissioni di CO2, pari a quelli assorbiti in un anno da 438.383 alberi con una superficie equivalente a 645 Piazze del Duomo di Milano o 1.491 campi da calcio.

«Come Gruppo Carlsberg crediamo da sempre che la crescita aziendale non possa prescindere da un attento e costante impegno nei confronti della sostenibilità – spiega Kaare Jessen, managing director di Carlsberg Italia – ed è per questo che nel 2017 abbiamo lanciato Together Towards ZERO, un Programma che orienta il nostro business in ottica sostenibile fissando dei target progressivi ispirati agli SDGs dell’ONU, con l’obiettivo di continuare a produrre birra per un oggi e un domani migliori. L’Italia, portando avanti progetti innovativi atti a migliorare la performance ambientale, come il lancio e il miglioramento continuo di DraughtMaster, sta contribuendo attivamente al raggiungimento dei target prefissati».