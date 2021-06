I Commercianti del Centro di Busto Arsizio: “Prima di parlare di pedonalizzazioni serve un progetto”

Dopo la raccolta di firme dei commercianti del centro di Busto Arsizio, di cui abbiamo scritto lunedì, il comitato che li rappresenta esprime il proprio assenso e sostiene la richiesta di non pedonalizzare le due piazze Trento e Trieste e Garibaldi, come già avvenuto nel mese di febbraio con la protocollazione delle osservazioni sul Piano Urbano del Traffico presentate allora.

I commercianti del centro chiariscono come la pensano e fanno una proposta: «Ribadiamo che la pedonalizzazione di un centro storico richiede un progetto che comprende arredo urbano, illuminazione, parcheggi, piste ciclabili, viabilità e collegamenti con mezzi pubblici, che al momento non esiste. Proponiamo all’amministrazione della città una gara di progetti per riqualificare completamente l’area pedonale e le aree che potrebbero diventarlo, immaginando con noi la Busto dei prossimi 20 anni».

Per il comitato l’assenza di progettazione è il problema più grosso, con il rischio di una perdita di appeal dello shopping a Busto: «Il nostro centro città ha una vivacità commerciale e una storicità invidiabili, uno dei distretti del commercio più longevi e conosciuti, attrae clienti da tutte le zone limitrofe, coinvolgendo un bacino di utenza vastissimo, e la mancanza di un vero progetto sul centro storico rischia di soffocarne le attività. Il piano del centro non è più un argomento rimandabile».