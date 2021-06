Se compri a Busto Arsizio entri allo spettacolo, al via gli eventi del Duc con Francesca Puglisi

Partono mercoledì 30 giugno gli eventi serali organizzati dal Distretto Urbano del Commercio di Busto Arsizio. Si inizia alle ore 21.00, in occasione di Busto Estate, con l’attrice comica Francesca Puglisi che sarà ospite del palazzo comunale per lo spettacolo intitolato “Non è Francesca”. L’evento si terrà nel cortile di Palazzo Gilardoni.

L’attrice napoletana, collaboratrice da dieci anni del Teatro Piccolo di Milano, ha alternato il lavoro di attrice con quello di formatrice, affiancandolo alle grandi produzioni spettacoli di teatro per ragazzi ispirati alla comicità della Commedia dell’arte.

Lo spettacolo, organizzato dall’associazione culturale Buster, e i cui testi sono stati scritti dalla stessa Puglisi in collaborazione con Laura Pozone e Riccardo Piferi, proporrà le confessioni e contraddizioni di Francesca, donna contemporanea alle prese con la “Società Instagram”, formata da individui eternamente connessi, sempre perfetti e mascherati. Questo monologo è un inno alla consapevolezza di sé e all’amore per le sfumature proprie e degli altri.

L’ingresso è gratuito e su prenotazione tramite piattaforma eventbrite (https://www.eventbrite.it/e/biglietti-francesca-puglisi-non-e-francesca-160177532311) fino a esaurimento posti.

I cittadini che vorranno partecipare devono dimostrare di aver fatto almeno un acquisto o una consumazione di qualsiasi entità presso un esercizio commerciale della città il giorno stesso dell’evento, mostrando come prova lo scontrino al momento dell’ingresso.

Si tratta del primo appuntamento di una serie di spettacoli comici con artisti noti al grande pubblico come Dario Ballantini (3 luglio, museo del tessile), Leonardo Manera e Alessandro Milan (10 luglio museo del tessile), Fabrizio Fontana (17 luglio, palazzo municipale).

«Busto Arsizio sta cercando di recuperare il terreno perduto in questa pandemia, offrendo spettacoli di cabaret di grande qualità. L’idea di collegare l’acquisto alla partecipazione allo spettacolo è un modo per collegare commercio, territorio ed eventi». Il Duc, particolarmente attivo negli ultimi mesi, ha anche lanciato l’iniziativa “Bike to Shop” che prenderà il via il 1° luglio.