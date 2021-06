L’estate di Busto Arsizio è pronta ad esplodere con tanti eventi

Dopo l’interruzione forzata del 2020, torna l’appuntamento con Busto Estate, il calendario di eventi che anima la città nei mesi estivi da qualche decennio. Da giugno a settembre si susseguiranno una ricca serie di appuntamenti messa a punto dall’Amministrazione (in sinergia tra gli assessorati ai Grandi Eventi, alla Cultura, allo Sport) accontenterà tutti i gusti e tutte le età.

Il calendario comprende, infatti, oltre alle iniziative culturali di Ba Cultura per l’Estate, serate di musica, sport e intrattenimento che saranno realizzate con la collaborazione e il coinvolgimento indispensabile di associazioni ed enti, nel rispetto rigoroso delle normative anticovid. Sul sito www.bustoeventi.it sarà possibile visionare l’intero calendario di appuntamenti.

Ci saranno i concerti di JazzAltro, organizzati con Abeat Records, una nuova edizione della Fiera del Disco e tornerà lo street food in occasione della Festa Patronale di San Giovanni (24 giugno) al Museo del Tessile. Anche lo sport sarà protagonista grazie al grande evento della Tre Valli Varesine del 5 ottobre che quest’anno partirà da Busto Arsizio, alla quale sono collegati diversi momenti pubblici a partire dalla presentazione del libro del campionissimo Gianni Bugno che sarà in città il 17 giugno prossimo. Non mancheranno eventi dedicati ad altri sport come, ad esempio, il twirling con il campionato italiano di serie A.

Anche i commercianti saranno protagonisti con i classici giovedì sera con i negozi aperti (a partire da giovedì 17) e tanti piccoli eventi dedicati a famiglie e bambini con una folta presenza di artisti di strada: «Come ogni anno cercheremo di ravvivare il centro cittadino, puntando a portare a Busto Arsizio famiglie e tanti bambini» – ha commentato la presidente del comitato commercianti Alessandra Ceccuzzi.

Il Distretto Urbano del Commercio contribuirà ad arricchire ulteriormente il ricco calendario del Busto Estate con serate all’insegna delle risate e del divertimento. Appuntamento con Francesca Puglisi il 30 giugno, seguiranno poi Dario Ballantini, Leonardo Manera, Alessandro Milan, Fabrizio Fontana… e altri. Un mix di artisti comici, cabarettisti, attori, speaker radiofonici di livello nazionale e noti al grande pubblico. L’ingresso a ogni spettacolo sarà gratuito e su prenotazione fino ad esaurimento posti. Il Distretto chiederà al cittadino che deciderà di partecipare agli eventi come contributo, un acquisto o una consumazione presso un esercizio commerciale della Città nel giorno dello spettacolo. Farà fede lo scontrino da mostrare all’ingresso.

Le dichiarazioni del sindaco Emanuele Antonelli: «Ringraziamo lo sponsor Renault-Paglini che ci segue da sempre con particolare attenzione e ci è vicino anche in questa edizione della ripartenza. Anche quest’anno arriva alla presentazione del Busto Estate con una nuova auto della casa francese che accogliamo con piacere – ha detto il sindaco Emanuele Antonelli -. Quest’anno non è stato per nulla semplice mettere insieme un programma così fitto, ma anche grazie al suo sostegno ce l’abbiamo fatta».

Un traguardo importante per l’assessore agli Eventi Paola Magugliani che, insieme al suo staff, ha dovuto lavorare intensamente per trovare gli spazi adeguati: «Molti eventi si svolgeranno nel cortile del palazzo municipale, uno spazio circoscritto che ci permette di mettere in campo tutte le misure di prevenzione, ma che è anche la casa di tutti i cittadini, la casa della democrazia, ed è un luogo di incontro privilegiato tra i cittadini e l’Amministrazione – ha annunciato l’assessore ai Grandi Eventi Paola Magugliani -. Qui tornerà anche la cerimonia del Ringraziamento per la Festa patronale che sarà l’ultima del nostro mandato e sarà accompagnata da una serie di eventi collaterali».

«L’anno scorso la cultura aveva riempito il vuoto creato dalla pandemia con un programma di eventi raccolti nel contenitore di “BA Cultura per l’Estate” che aveva consentito alcuni momenti di incontro e condivisione dal vivo – ha affermato la vicesindaco e assessore alla Cultura Manuela Maffioli -. Quest’anno lo abbiamo riproposto ed è parte integrante di BA Estate: è partito mercoledì con la prima presentazione di un libro e quessta sera continua con il primo concerto nel parco di villa Tosi. In totale sono previsti 27 appuntamenti a cui si aggiungono le mostre del Festival Fotografico Europeo allestite in varie location».

«Questo programma rappresenta il ritorno alla normalità tanto atteso – ha aggiunto l’assessore allo Sport Laura Rogora -. In Busto Estate si troveranno alcune iniziative organizzate dalle società sportive che finalmente possono tornare alla normale programmazione di gare e campionati, ma anche le iniziative sportive e sociali di accompagnamento alla Tre Valli Varesine, l’evento sportivo dell’anno. Per noi noi organizzare un evento sportivo significa creare un percorso di avvicinamento che coinvolga, stimoli, inviti alla riflessione. E produca un cambiamento positivo, come sarà il percorso didattico che realizzeremo per i bimbi a Sacconago perché imparino ad andare in bicicletta, le norme di e a sentirsi sicuri sulla strada, grazie alla collaborazione con la Fondazione Scarponi che abbiamo ospitato la settimana scorsa».