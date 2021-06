Gianni Bugno ospite a Busto Arsizio con la sua “vita in equilibrio”

Ha vinto due Mondiali, un Giro d’Italia e tantissime altre corse tra cui, naturalmente, anche una Tre Valli Varesine (l’edizione del 1989 davanti a Mottet, De Wolf e Chioccioli). Gianni Bugno, gran campione del pedale italiano, sarà il protagonista del secondo evento collaterale inserito nel programma che porterà alla disputa della 100a edizione della Tre Valli, gara in programma il 5 ottobre prossimo.

Giovedì 17 giugno alle ore 21, l’ex iridato sarà ospite nel cortile del Palazzo Comunale di Busto Arsizio – città che sarà sede della partenza della corsa della “Binda” – per raccontare la propria storia sportiva, i propri traguardi e per presentare la sua autobiografia.

Il volume, intitolato “Per non cadere. La mia vita in equilibrio” è stato scritto insieme a Tiziano Marino ed è edito da Baldini+Castoldi. Per motivi organizzativi e al fine di ottemperare alle disposizioni normative in ambito emergenziale è necessario prenotare la propria adesione alla serata all’indirizzo mail sportbusto@comune.bustoarsizio.va.it o al 0331-390357.