Covid-19, la mappa provinciale dei decessi nel 2020

Sono 1.877 le persone morte a causa della Covid-19 nel corso del 2020 in provincia di Varese, poco più del 16% del totale dei decessi registrati. Rapportando il dato alla popolazione, si tratta di 171,4 decessi ogni 100mila abitanti. Un dato che rende Varese la 16sima provincia con il più alto tasso di decessi legati al coronavirus nel 2020.

I numeri, che VareseNews ha visualizzato in una mappa nella quale ad un colore più scuro corrisponde un’incidenza maggiore dei decessi ogni 100mila abitanti, arrivano dall’ultimo aggiornamento del report periodico dell’Istituto superiore di Sanità e di Istat.

Come si può vedere, coerentemente con l’andamento dell’epidemia, le province del Nord ed in particolare quelle lombarde sono quelle che hanno registrato il maggior numero di decessi dovuti alla Covid-19. O almeno, tra quelli che sono stati testati. Non è affatto da escludere, infatti, che soprattutto durante la prima ondata ci siano stati decessi di persone affette dalla malattia ma non sottoposte al tampone. E quindi non censite in questo report. Che, bene ribadirlo, riguarda il solo 2020.

La provincia con il più alto tasso di decessi legati alla Covid-19 è quella di Lodi, che ne ha registrati 344,9 ogni 100mila abitanti. A conferma che la pandemia non ha investito il paese in modo uniforme, il dato più basso, pari a 19,9 decessi ogni 100mila residenti, ha riguardato Reggio Calabria. Varese, come detto, è al 16simo posto.