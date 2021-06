Quando dal Bernascone risuona “Imagine”

Le note si sentivano lontane, ma perfettamente intellegibili, dopo le 18 di mercoledì 9 giugno: una versione di Imagine scendeva dal Bernascone, seguita da un classico standard, What a wonderful world, e da Over the rainbow.

Ma cosa stava accadendo sul campanile della basilica di Varese?

Abbiamo scoperto che si trattava di una performance che la società Gasparoli stava filmando, in cima all’opera che stavano restaurando.

A suonare, un trio composto da Claudio Borroni (Voce), Livio Nasi (Basso) e Gianfranco Calvi (Tastiere), mentre a riprendere il miniconcerto stava ronzando un drone.

«E’ stato un momento emozionante- ha commentato a conclusione della performance Claudio Borroni – Anche se, a 73 metri d’altezza, eravamo un po’ tesi. Avevamo ai nostri piedi tutti i tetti di Varese, li vedevamo piccoli e in particolare io stavo in piedi: un po’ di timore c’era, diciamo che il mio vibrato è stato un po’ più stretto del solito…. Certamente però è stata un’esperienza da raccontare»

In basso, un gruppo di fans ascoltava la performance del gruppo: erano Lino, Paola, Vittoria, Anna e Cristina: fan di Claudio Borroni e del suo quartetto che si esibisce tutti i martedì al Palace Hotel.

La performance in cima al Bernascone diventerà un video realizzato per la newsletter della società Gasparoli, che aggiorna gli iscritti dei progressi dei loro più suggestivi cantieri. Attendiamo perciò con grande curiosità i risultati di quesa curiosa e musicale iniziativa.