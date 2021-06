Dalla Fondazione di Malnate importanti risorse per la comunità

La scadenza è sabato 31 luglio: entro quella data dovranno essere presentate le proposte di enti, associazioni e organizzazioni del privato sociale partecipanti all’edizione 2021 del “Bando di finanziamento per progetti di contrasto alla povertà” promosso dalla Fondazione della Comunità di Malnate.

«Sulla scia dell’impegno per il territorio malnatese che è all’origine della Fondazione – spiega il presidente Maurizio Ampollini –, mettiamo a disposizione risorse per le diverse realtà operative nella nostra comunità, così da supportarle al meglio nello svolgimento delle rispettive attività. Un bando che realizziamo anche con le donazioni che stiamo ricevendo nell’ambito del 5 x mille. Voglio ringraziare tutti coloro che, con un gesto semplice ma efficace come una firma sulla dichiarazione dei redditi, scelgono di sostenerci».

Entrando nei dettagli del bando, i progetti da proporre dovranno essere relativi a iniziative di sostegno alla popolazione in uno dei seguenti campi: alimentare, educativo e sociale.

«Sosteniamo iniziative nell’ottica della sussidiarietà – riprende Ampollini –. Offrire alle famiglie in difficoltà economiche un supporto, attraverso aiuti alimentari e di sussistenza, esprime a pieno titolo il desiderio della Fondazione di condividere una risposta ai bisogni, sia sul piano morale, sia su quello fattivo».

Il tutto a seguito dell’iniziativa che, nell’allerta sanitaria, ha visto la Fondazione assumere l’impegno di rendere “virale” la solidarietà, distribuendo fino a 14mila euro tra fondi propri, donazioni raccolte e risorse a valere sul Fondo Spadotto, usati per l’acquisto di mascherine e dispostivi di protezione.

Info: www.fondazionemalnate.it