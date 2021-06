Emanuele Monti promette sostegno all’ospedale di Luino e chiede un’indagine sui bisogni del territorio

Visita al presidio ospedaliero di Luino del presidente della Commissione Salute Emanuele Monti accompagnato dal direttore dell’Ats Insubria Lucas Maria Gutierrez: « Sul presidio ospedaliero di Luino – dichiara Emanuele Monti – il mio impegno è massimo da diversi anni ormai. Tanto lavoro è stato fatto e tanti risultati preziosi siamo riusciti ad ottenere, grazie anche al supporto delle amministrazioni locali. Durante la campagna di immunizzazione contro il Covid-19, con il punto tamponi all’interno dell’ospedale, abbiamo dimostrato che facendo squadra vince il territorio. Nel solco della riforma della legge 23/2015 e degli obiettivi posti dal PNRR che porteranno parecchie risorse per la sanità territoriale dobbiamo tenere accesi i riflettori sul territorio luinese. Come Lega ci siamo sempre dimostrati attenti anche quando qualcuno parlava di chiusura del polo ospedaliero».

Mentre è in discussione della riforma 23 e del futuro sistema sanitario lombardo, il Presidente Monti assicura massimo impegno per i presidi periferici. Tra le proposte sul tavolo anche quella di un nuovo modello di rete con al centro poche aziende ospedaliere, che in provincia dovrebbero essere l’ospedale di Circolo e il Del Ponte di Varese, e gli altri presidi con vocazione più territoriale. Il problema della sostenibilità del sistema sanitario e la disponibilità di personale qualificato chiedono scelte nette e coraggiose.

Il Presidente Monti però vuole capire i bisogni del territorio Luinese : «Con l’intenzione di avere a nostra disposizione dati clinici, scientifici ed epidemiologici, in qualità di presidente della Commissione Sanità, ho chiesto al Direttore Gutierrez di avviare un’indagine conoscitiva insieme all’Università dell’Insubria e all’ASST Sette Laghi. Questo lavoro, improntato sull’attenta analisi dei bisogni di salute del luinese, orienterà le scelte sanitarie per l’attuazione delle disposizioni regionali e nazionali. A settembre presenteremo in Commissione al Pirellone gli esiti dell’approfondimento. Partiamo dal rigore scientifico per progettare la sanità del territorio luinese del futuro».