Erba alta all’ingresso di Luino, l’ex consigliere Contini tira le orecchie alla giunta

«Ecco come si presenta l’ingresso di Luino sulla Via Sant’Onofrio. La sinistra ha fatto campagna sul fatto che la precedente amministrazione si era occupata solo del centro cittadino e non delle periferie».

Lo dice Mario Contini, presidente del circolo di Fdi di Luino ed ex consigliere comunale.

«Come al solito la sinistra livella tutto verso il basso: ha parificato tutto, portando i problemi della periferia anche in centro. In qualche modo hanno mantenuto le promesse. Complimenti!», conclude Contini.