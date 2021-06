Eventi per bambini in piazza il mercoledì sera ad Orino

Inaugurati dal Pimpa all’indomani dell’entrata in vigore della Zona Bianca, proseguono gli incontri del mercoledì sera promossi dalla ProLoco di Orino e dedicati ai bambini, il mercoledì sera approfittando della presenza in piazza dell’ape-gelato di Gelandando.

Mercoledì 30 giugno ore 20

Spettacolo di bolle con Alessia animazione

Ai bambini saranno proposte magie e suggestioni affascinanti a base di acqua e sapone per giochi divertenti con le bolle di sapone giganti di Alessia.

A seguire premiazione del Contest “Balconi fioriti”.

Mercoledì 7 luglio ore 21

Cantastorie in dialetto con Diana Ceriani

In occasione della giornata nazionale delle Pro Loco d’Italia la piazza di Orino ospiterà la cantastorie lombarda Diana Ceriani che intratterrà grandi e piccini con le sue canzoni in dialetto.

Mercoledì 21 luglio ore 21

Spettacolo con Maura animazione

“Tutti gli artisti vengono ad Orino gratuitamente a proporre i loro spettacoli, ma gli spettatori potranno scegliere liberamente di riconoscere il valore del loro lavoro e ringraziarli con un’offerta”, fanno sapere dalla ProLoco che ha aperto il tesseramento e, con il contributo di tutti, punta ad organizzare una serie di eventi per l’estate 2021.