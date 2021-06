Una festa partecipata per il battesimo civico di 42 ragazzi a Cunardo

Una partecipazione di oltre i due terzi dei coscritti, quella al battesimo civico dei ragazzi di Cunardo tenutasi il 2 giugno, per la gioia dell’amministrazione abituata ad un 50% delle adesioni nelle precedenti edizioni. Quest’anno i protagonisti sono stati i giovani nati in due diverse annate, visto che la cerimonia dello scorso anno non si era tenuta a causa della pandemia. Quarantadue in tutto, che hanno partecipato con attenzione ed entusiasmo alla cerimonia, accompagnati da genitori orgogliosi e commossi.

Il sindaco Pinuccia Mandelli, mentre durante la cerimonia venivano consegnate ai ragazzi la Costituzione e la bandiera italiana, ha ricordato loro che da quest’anno diventano anche elettori attivi e passivi: «Siete maggiorenni liberi e indipendenti da quest’anno, questo è vero. Ma con la libertà arrivano anche le responsabilità, come quella di partecipare alla costruzione e alla crescita della vita pubblica del Paese.»

Solitamente alla cerimonia presenziano le associazioni, quest’anno rappresentate ognuna da un portavoce che ha spiegato ai ragazzi il perché del volontariato e della scelta di dedicare il proprio tempo agli altri. Si sono così susseguiti i discorsi dei rappresentati di Protezione Civile, SOS, AVIS, ProLoco, Sci club e altre realtà associative.

È stato anche il momento per consegnare ai due agenti di polizia locale l’onorificenza di Regione Lombardia per l’impegno in prima linea durante i momenti più delicati della pandemia. Il riconoscimento era giunto a novembre, ma si è scelto la prima occasione pubblica utile per consegnarlo ufficialmente.

Una delle diciottenni, Alice, ha poi chiuso la manifestazione cantando l’inno d’Italia, mentre la prima cittadina Mandelli ha voluto ricordare le parole del presidente Kennedy riprese da Sergio Mattarella: «Non domandatevi cosa il vostro paese può fare voi, ma piuttosto cosa voi potete fare per il vostro paese.»