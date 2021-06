Fiamme in una autorimessa a Fagnano Olona, fumo visibile da diversi chilometri

Incendio questa mattina, 25 giugno prima delle 8 a Fagnano Olona.

I mezzi del distaccamento dei vigili del fuoco di Busto Arsizio stanno operando in via Dante Alighieri per le fiamme che si sono sviluppate dalle prime informazioni in una rimessa.

All’interno dell’edificio sono presenti un’auto e un’imbarcazione.

Ad ora non risultano feriti, ma il rogo ha messo in allarme molti residenti dal momento che una alta colonna di fumo nero è visibile a chilometri di distanza.