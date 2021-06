Gavirate pronta per i Campionati italiani assoluti di canottaggio

A Gavirate tutto è pronto per l’inizio dei Campionati italiani assoluti di canottaggio in programma dal 10 al 13 giugno. Sono passati più di 30 anni dall’ultima volta che la Canottieri Gavirate ha ospitato questa importante manifestazione, ma con i campionati europei, le qualificazioni olimpiche, e la 15° edizione dell’International para-rowing Regata, il Lago di Varese anche nel 2021 si afferma come casa del canottaggio italiano e internazionale.

«Siamo orgogliosi – commenta Giorgio Ongania, presidente della Canottieri Gavirate – di essere stati scelti dalla federazione italiana per ospitare questo evento così importante. Il Lago di Varese è uno dei luoghi più belli e interessanti per il canottaggio, con otto corsie che vanno dall’Isolino Virginia fino a Gavirate. Grazie al “turismo del remo”, Gavirate e Varese continuano a fornire nuove spinte allo sviluppo dell’economia locale. Nel 2019 abbiamo registrato l’arrivo di circa 20.000 turisti attratti non solo dalla possibilità di allenarsi in barca sul Lago di Varese, ma anche di sperimentare tutto quello che il nostro territorio ha da offrire».

Le iscrizioni non sono ancora concluse, ma per i campionati assoluti del 5 e 6 giugno è già confermato l’arrivo sul Lago di Varese di circa 1.000 atleti e 130 società da tutta Italia.

«Organizzare questo evento è stata una sfida – aggiunge Massimo Parola, vicesindaco di Gavirate – con tante cose da fare, tanti lavori da realizzare e tanto impegno che ha visto come protagonisti il Comune e la Canottieri di Gavirate. Attraverso lo sport vogliamo rilanciare il turismo in questo periodo post-covid».

«Un piccolo successo anche per Camera di Commercio, che quando nel 2016 ha avviato il progetto “Varese sport commission” ha puntato proprio sul valore della sinergia – racconta Antonio Franzi, responsabile ufficio stampa della Camera di Commercio di Varese -. Se si vuole valorizzare il territorio, turismo, sport e ambiente devono viaggiare insieme».

«Il canottaggio – afferma Barbara Cermesoni, archeologa curatrice dell’Isolino Virginia – è uno sport rispettoso e pulito: lo sport adatto per il Lago di Varese. Il nostro territorio possiede tesori naturali e storici meravigliosi, che vanno fatti conoscere, ma devono anche essere rispettati».

«Tornare sul Lago di Varese – commenta Fabrizio Quaglino, consigliere della Federazione italiana canottaggio -. Conosciamo la qualità degli eventi che gli organizzatori sono capaci di realizzare. Siamo certi dell’eccellente riuscita della manifestazione».

«Il Comitato regionale – aggiunge Leonardo Binda, presidente del Comitato regionale – non può che essere orgoglioso. La Canottieri Gavirate potrà contare su tutto il nostro supporto per le piccole e grandi necessità per un’ottima riuscita dell’evento».