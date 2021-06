“Giovedì d’autore”, la libreria di Luino presenta l’incontro con Piergiorgio Pulixi

Nuovo appuntamento di presentazioni letterarie promosso dalla storica libreria Mondadori-Cerutti&Pozzi di Luino, l’incontro con uno dei più importanti autori noir italiani, tradotto anche all’estero con grande successo: giovedì 10 giugno alle 21 dalla pagina Facebook della libreria sarà infatti possibile ascoltare e interagire con Piergiorgio Pulixi, che presenta il suo nuovo libro per un “Giovedì d’autore” .

Pulixi presenterà il suo nuovo romanzo, “Un colpo al cuore” (Rizzoli), un thriller mozzafiato e adrenalinico nel quale suoi personaggi di diverse serie, le ispettrici Mara Rais ed Eva Croce, attive in Sardegna e il vicequestore milanese Vito Strega, si incontrano per stanare un serial killer che invita la gente a esprimersi attraverso i social su condanne a morte di criminali sfuggiti alla giustizia e che lui ha rapito.

Pulixi è tra l’altro vincitore del Premio Scerbanenco 2019 con “L’isola delle anime” che, nella sua edizione francese, proprio nei giorni scorsi è stato annunciato anche tra i finalisti del Grand Prix du polar du Grand Prix del Lectrices ELLE 2021 per la sezione “miglior polar” dell’anno.

«Purtroppo non è stato ancora possibile ospitare, come previsto inizialmente, l’autore in presenza – spiega Manuela Nastro, della libreria Cerutti&Pozzi -, ma sicuramente molto presto sarà da noi per un firmacopie».

