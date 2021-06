Grave caduta in bicicletta a Somma Lombardo, 54enne in ospedale

Un uomo è stato trasportato d’urgenza in condizioni critiche all’ospedale di Gallarate a causa di quella che, secondo le prime informazioni, sarebbe stata una brutta caduta in bicicletta. È successo nella serata di domenica 20 giugno in piazzale guido visconti di modrone a Maddalena di Somma Lombardo.

La richiesta di soccorso è scattata poco prima delle 20 e sul posto sono accorse un’ambulanza della croce rossa di Gallarate e l’automedica. L’uomo è stato trasferito al pronto soccorso di Gallarate in codice rosso.