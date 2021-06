Gualandris (Lega): “Bianchi la scelta migliore per vincere a Varese”

È “soddisfattissimo” Stefano Gualandris, segretario provinciale della Lega, per lo sblocco dell’impasse sul nome del candidato sindaco di Varese.

Il suo predecessore al provinciale Matteo Bianchi ha detto sì alla proposta arrivata da Matteo Salvini e da tutto il centrodestra, chiudendo un lungo elenco di nomi spesi dopo la rinuncia di Roberto Maroni per motivi di salute: «Siamo soddisfattissimi, Matteo è uomo del territorio, che per il territorio fa un passo indietro – commenta Gualandris -. È una candidatura di altissimo livello, è stato un eccellente onorevole e sarà un eccellente sindaco. Mette insieme tutto il centrodestra unito, è la scelta migliore per vincere a Varese. Per Gallarate non ci sono dubbi: Andrea Cassani è confermato da tutto il centrodestra come candidato sindaco per restare alla guida della città».