Guasto al sistema idrico, alcune zone di Castellanza senz’acqua

A causa di un improvviso guasto che ha compromesso il funzionamento delle pompe di sollevamento del sistema idrico cittadino, alcune zone di Castellanza sono rimaste senz’acqua.

Gruppo Cap, attraverso una nota, spiega che i lavori stradali «sono stati effettuati da terzi in via Binda a Castellanza e si è prodotta la rottura di una condotta di acquedotto che ha interrotto l’erogazione dell’acqua potabile in gran parte del Comune di Castellanza e in alcune vie del Comune di Legnano. Gruppo CAP è intervenuto tempestivamente e ha già sul posto le squadre di emergenza per il ripristino del servizio».



Per segnalare problematiche inerenti il servizio idrico è possibile contattare direttamente il gestore al numero verde 800175571.