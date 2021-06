Incidente sul lavoro in un cantiere di Busto Arsizio, ferito alla testa operaio di 59 anni

Un operaio è rimasto ferito, fortunatamente non in modo grave, dopo una caduta da un ponteggio nel grande cantiere alla ex-Mizar, lungo il Sempione a Busto Arsizio. In quella zona, infatti, sono in corso i lavori per la realizzazione del nuovo polo commerciale e del divertimento che sostituirà lo scheletro della fabbrica che produceva tessuti indemagliabili.

L’incidente sul lavoro si è verificato a metà mattinata di oggi (lunedì) e sul posto sono arrivate due ambulanze, l’Ats Insubria e la Polizia Locale. L’operaio, un uomo di 59 anni, ha subito un trauma cranico ed è stato trasportato in codice giallo in ospedale a Busto Arsizio.